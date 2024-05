La reazione di Daniele Adani , ex calciatore e commentatore sportivo, sull’arbitraggio di Milan-Roma in Europa League Daniele Adani ha commentato in telecronaca il mancato calcio di rigore concesso al Milan per il fallo di mano di Abraham nella ...

La reazione di Adani all’esonero di Allegri: una foto che aspettava di pubblicare da tanto tempo - La reazione di adani all’esonero di Allegri: una foto che aspettava di pubblicare da tanto tempo - Father time. Padre tempo. È l'espressione che Daniele adani ha utilizzato poco dopo la comunicazione ufficiale della Juventus sull'esonero di Massimiliano Allegri. L'ex calciatore, oggi opinionista tv ...

Adani: "Quello che dimentica, anche il padrone, è che il servo agisce per convenienza e mai per affetto" - adani: "Quello che dimentica, anche il padrone, è che il servo agisce per convenienza e mai per affetto" - Lele adani ha pubblicato su X una frase sibillina ma non troppo, evidentemente riferendosi ai fatti di ieri sera: "Quello che dimentica, anche il padrone, è che il servo agisce ...

Nuovo attacco social di Daniele Adani a Massimiliano Allegri. L’ex calciatore ha nuovamente pizzicato il tecnico della Juve - Nuovo attacco social di Daniele adani a Massimiliano Allegri. L’ex calciatore ha nuovamente pizzicato il tecnico della Juve - Nuovo attacco social di Daniele adani a Massimiliano Allegri. L’ex calciatore ha usato un post di Carlo Pizzigoni che sottolineava la differenza tra le parole in conferenza di Daniele De Rossi ...