La Primavera si prepara a sfidare il Parma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 17 maggio 2024) L’Ascoli siildomani 18 Maggio alle ore 15 al centro sportivo Mutti Training Center di Collecchio, per i quarti di finale dei playoff del campionato2. I ragazzi di Mister Cristian Ledesma, dopo aver chiuso il girone B al quinto posto con 47 punti, affronteranno i ducali di Cesare Beggi, ex allenatore della prima squadra bianconera nella stagione 2015/2016. I gialloblù hanno terminato al secondo posto il girone A alle spalle della Cremonese a quota 56 punti con 17 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, con 60 reti fatti e 37 subite. Gara unica, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. La vincente affronterà in semifinale la squadra che avrà la meglio tra Napoli ed Udinese in campo sempre domani alle ore 14 allo ...