La pagella di Fiorentina – Napoli

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ildopo la sconfitta interna contro il Bologna, per cercare di agguantare l’ultimo treno utile per la qualificazione in Conference Leauge nello scontro diretto di Firenze doveva assolutamente vincere, invece dice addio anche all’ultimo obiettivo rimasto, l’arbitro Marchetti davvero inadeguato, ancora una giornata è questo campionato imbarazzante degli azzurri sarà archiviato.2 – 2 Ho visto questo: Meret 6,5: Incolpevole sul primo gol, partecipa al pasticcio difensivo con Politano nel secondo gol, bene in tre uscite con i pugni. Mazzocchi 6,5: Ha dato l’anima in campo, lotta, si sovrappone in attacco e ripega in difesa, meritava più spazio. Rrahmani 6,5: Porta in vantaggio il, poi disputa una partita accorta e diligente. Ostigard 6: Parte titolare al posto di Juan ...