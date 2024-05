La nuova laurea di Francesco a Urbino dopo il cambio di genere | Finalmente potrò appederla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 17 maggio 2024), venerdì 17 maggio 2024 –essere stata la prima a creare le 'carriere alias' per studenti e studentesse in corso di transizione di sesso, nel 2014, ora l'Università diè diventata anche la prima a consegnare pubblicamente un diploma dicon nome rettificato a un proprio iscritto che tale percorso l'ha concluso. A riceverlo,Cicconetti, 26enne, ragazzo trans riminese, divulgatore e influencer in materia LGBTQIA+, tornato nell'Ateneo sei annila. Al tempo, per lo Stato era ancora Francesca, ma oggi, di fronte a decine di studenti, il rettore Giorgio Calcagnini e il prorettore alla Didattica, Giovanni Boccia Artieri, gli hanno consegnato il nuovo diploma con scritto, ed è stata anche l'occasione per ...