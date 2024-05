La marcia di Francesco Fortunato verso Parigi 2024

Errani e Paolini regalano un sogno agli Internazionali: arriva la finale nel doppio - Errani e Paolini regalano un sogno agli Internazionali: arriva la finale nel doppio - Primo set senza storia con le azzurre che hanno lasciato praticamente soltanto il primo turno di servizio alle avversarie prima di inserire la marcia e aggiudicarsi tutti i game a propria disposizione ...

Un film di Paul Weitz. Con Lily Tomlin, Julia Garner, Marcia Gay Harden, Judy Greer - Un film di Paul Weitz. Con Lily Tomlin, Julia Garner, marcia Gay Harden, Judy Greer - Elle Reid viva da sola dopo la morte della sua compagna di vita Violet. Ha saldato tutti i suoi debiti, chiuso la storia con una nuova compagna molto più giovane, e si prepara a vivere il resto della ...

Palermo-Sampdoria, rimangono 140 prima del sold out: siciliani pronti per la sfida - Palermo-Sampdoria, rimangono 140 prima del sold out: siciliani pronti per la sfida - Per la seconda volta nella sua storia, Palermo-Sampdoria rischierà il sold out ... I tifosi rosanero accorreranno in massa per riempire gli spalti e dare una marcia in più a Brunori e compagni. Stando ...