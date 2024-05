La Juventus non perdona - durissimo comunicato contro Massimiliano Allegri | esonero immediato

(Di venerdì 17 maggio 2024) Laha annunciato con unufficiale l’diattacco verso l’allenatore italiano La decisione era nell’aria:è stato esonerato con effetto. Il post partita della finale di Coppa Italial’Atalanta è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dall’attacco a Giuntoli a quello al direttore di Tuttosport Vaciago: laha ritenuto il comportamento dell’allenatore italiano come non conforme alle politiche della società e per questo hanno deciso di esonerarlo immediatamente. Di seguito ilufficiale: Lacomunica di avere ...

esonerato con effetto immediato Massimiliano Allegri : non è più l'allenatore della Juve ntus. La società bianconera l'avrebbe già comunicato al diretto interessato, mentre l'ufficialità dovrebbe arrivare in serata. Questa mattina il tecnico si era ...

Adani SBEFFEGGIA Allegri dopo l’esonero. La storia su Instagram CONTRO l’ex allenatore della Juve - Adani SBEFFEGGIA allegri dopo l’esonero. La storia su Instagram CONTRO l’ex allenatore della Juve - Esonero allegri, la frecciatina di Lele Adani su Instagram dopo che l’ex allenatore della Juve è stato sollevato dall’incarico massimiliano allegri è stato esonerato dalla Juve, e ovviamente tale ...

Juventus, Allegri esonerato con effetto immediato per comportamenti non compatibili - Juventus, allegri esonerato con effetto immediato per comportamenti non compatibili - La Juventus ha deciso di esonerare massimiliano allegri, il tecnico ha pagato le tensioni del post gara della finale di Coppa Italia ...

Juventus, scelto il sostituto di Allegri fino a fine stagione - Juventus, scelto il sostituto di allegri fino a fine stagione - Sarà Paolo Montero a prendere il posto di massimiliano allegri sulla panchina della Juventus nelle prossime due partite di campionato. Dopo l'esonero del tecnico livornese comunicato dal club poco fa, ...