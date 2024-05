La Juventus ha esonerato Allegri

(Di venerdì 17 maggio 2024) Laha annunciato l’esonero con effetto immediato del tecnico Massimiliano. Il comunicato del club è chiaro: “L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori dellae con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta”. Si chiude così un periodo di collaborazione iniziato nel 2014, interrotto brevemente e poi ripreso nel 2021, che vede la sua conclusione dopo le ultime tre stagioni che si sono concluse con la finale di Coppa Italia. “La società augura a Massimilianobuona fortuna per i suoi progetti futuri”. L’incarico è venuto meno anche per il resto dello staff tecnico. Questa mattina, prima della decisione,era stato regolarmente al comando dell’allenamento ...

Allegri Juve, Braglia commenta: «Il problema era chiaro a fine partita, ha sbottato nei confronti di Giuntoli e…». - allegri Juve, Braglia commenta: «Il problema era chiaro a fine partita, ha sbottato nei confronti di Giuntoli e…». - Simone Braglia ha parlato della situazione in casa juventus con le voci del possibile addio di allegri. Le dichiarazioni A Tmw Radio, Simone Braglia ha parlato della situazione in casa Juve con le voc ...

Christillin: "grata ad Allegri per guida nella burrasca" - Christillin: "grata ad allegri per guida nella burrasca" - "Sono grata a Massimiliano allegri per tutto quello che ha fatto con e per la juventus, sia dal punto di vista sportivo, sia per aver affrontato, ...