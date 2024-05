La Juve esonera Allegri per ' comportamenti incompatibili'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 17 maggio 2024) AGI - Ora è ufficiale: lantus hato Max, a due giornate dalla fine del campionato. Il club bianconero comunica in una nota "di avere sollevato Massimilianodall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L'esonero - sottolinea la società - fa seguito a talunitenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori dellantus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimilianobuona fortuna per i suoi progetti futuri".