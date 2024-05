La Fiesole saluta restando fedele alla sua becera cultura razzista Cori indecenti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2024) . Italiano rischia di perderla. È uno Zeman pompato dstampa. Purtroppo siamo ancora in corsa per la Conference. Sembriamo in p. Amir capitano di giornata la sblocca facile facile. Zero ad uno per noi. Ce ne mangiamo un paio. L’arbitro invece mastica male il fischietto. Da fallo su Kvara stranetto al fallo di mani di Lobotka. Biraghi Uno ad Uno. Nzola non è un attaccante. È una sagoma che prova a segnare. Politano gli regala un minuto d’autostima. Due ad uno . Usiamo le nostre paure per costruire ponti di visioni felici. Kvara la mette all’incrocio regalando una delle pochissime gioie di questa stagione. Divinamente due a due. Sfioriamo il vantaggio più volte. Palo di Politano, ancora Amir di testa. Marchetti ne aveva combinata un’altra, fortuna che il Var era accesso. Partita utile solamente per tenere viva la condanna Conference League. ...