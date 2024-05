La BMW XM in velluto blu è ispirata a Naomi Campbell

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sul red carpet del Festival di Cannes è stata messa in mostra una splendida e unica BMWper il suo colore blu oltremarino, che è il colore preferito della supermodella e attrice Al Red Carpet del Festival di Cannes si è visto qualcosa di mai visto prima, una limited edition ultra limitata, così limitata da averne realizzato un solo modello. Parliamo infatti della BMW XM, supermodella, attrice e cantante britannica che ha collaborato alla realizzazione di questo unico modello. Questo esemplare si chiama Mystique Allure, realizzata in collaborazione trae la BMW. Il morbido tessuto delusato all’esterno è stato utilizzato anche per gli interni e hanno usato anche molto paillettes. La ...

