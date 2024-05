La Bce non aspetta più | primo taglio dei tassi a giugno - ma poi subito lo stop a luglio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Di fatto, è un’altra importante conferma: la Bce va spedita verso undeid’interesse a. A dirlo è stata la componente del comitato esecutivo della Banca centrale europea, Isabel Schnabel, in un’intervista al quotidiano giapponese Nikkei. “A seconda dei dati in arrivo e delle nuove proiezioni dello staff dell’Eurosistema, undeipotrebbe essere appropriato”, sostiene. E fin qui nulla di nuovo, anche se una nuova conferma ufficiale ha sempre la sua importanza. Allo stesso tempo, però, non viene delineato il quadro per il cammino successivo della Bce: “Il percorso oltreè molto più incerto. I dati recenti hanno confermato che l’ultimo miglio della disinflazione è il più difficile”. Insomma, sì al ...