La battaglia con il Tarò | Ci siamo aiutati da soli Ora vogliamo pulire l’alveo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Si torna lentamente alla normalità, ma con gli occhi sempre fissi al cielo e sulle acque dei fiumi e torrenti che hanno messo i ginocchio la Brianza, provocando ben 130 interventi dei vigili del fuoco in pochissime ore, alle prese con le esondazioni di Lambrio e Molgora. A Meda a ridosso delè iniziato a piovere martedì alle 17. I residenti sono oramai supercollaudati. E mercoledì, quando ilha fatto paura e si è alzato al limite, gli abitanti della zona di via dei Mille si sono armati di sacchi, paratie, scope e stivali. Insieme hanno dato per l’ennesima volta dimostrazione di cittadinanza attiva. La comunicazione costante con gli uffici, la protezione civile, la vigilanza urbana e purtroppo anche la loro ormai lunga esperienza sul campo hanno fatto il resto. "Ora però serve un passo nuovo", dicono. Come suggerito anche da Emanuela. ...

ATP Roma, qualificazioni: gli ultimi verdetti, Monteiro e Van de Zandschulp nel main draw, Bergs - Nadal al primo turno - Vit Kopriva 6 - 4 3 - 6 6 - 3 Dopo una battaglia di 2 ore e 44 minuti, Nicolas Moreno De Alboran ha battuto Vit Kopriva in tre set 6 - 3 3 - 6 6 - 3. Prosegue il sogno dell'americano, numero 136 al ...

Stellar Blade - Recensione - In particolare, si notano i richiami a diversi film cyberpunk come Alita: L'angelo della battaglia, Ghost in the Shell e Blade Runner , soprattutto all'interno di Xion, che per buona parte dell'...