Kvaratskhelia salva il Napoli dell’ennesima sconfitta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiTermina 2-2 la sfida del Franchi tra Fiorentina e. I viola vanno sotto per il gol di Rrhamani, recuperano con capitan Biraghi, ribaltano il risultato con Nzola ma poi vengono ripresi nel secondo tempo da. Un pareggio che permette alla Fiorentina di mantenere l’ottavo posto in classifica (per adesso quello valido per giocare la Conference League) che si contenderà proprio colfino alla fine, oggi a due punti dai toscani. Partita – Italiano recupera in mezzo al campo Bonaventura mentre al centro dell’attacco preferisce Nzola a Belotti. Calzona per il suo, invece, deve rinunciare all’ultimo a Di Lorenzo per una gastroenterite, al suo posto Mazzocchi. In attacco, al posto dell’indisponibile Osimhen l’ex viola Simeone. Otto minuti e il...