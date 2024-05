Kiev è a corto di uomini Zelensky arruola pure i detenuti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il presidente ucraino Volodymyrha firmato due leggi già adottate dal Parlamento ucraino che consentono aidirsi nell’esercito, in cambio della liberazione condizionale. Un modo per cercare di alleviare la carenza di volontari. Il presidente ucrainoha firmato la legge sulla mobilitazione deiapprovata dal Parlamento Secondo le condizioni contenute nelle due leggi firmate dasaranno accettati solo ia cui restano solo tre anni di reclusione da scontare. Non saranno ammesse persone detenute per condanne all’ergastolo nonché per reati “contro i fondamenti della sicurezza nazionale”, di omicidio premeditato “di due o più persone” o violenza sessuale. Circa 4.500ucraini sono disposti ...

