(Di venerdì 17 maggio 2024) L'della Russia ahato l'deidi quasi 70 chilometri ed ha l'obiettivo di costringere l'Ucraina a deviare le risorse limitate nella regione: lo ha detto il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi, come riporta Sky News. Syrskyi, secondo il quale isi intensificheranno nel nord-est del Paese, ha inoltre confermato che Sumy - a circa 170 km a nord-ovest di- sarà il prossimo possibile obiettivo delle forze di Mosca, come aveva affermato martedì il capo dei servizi segreti militari ucraini, Kyrylo Budanov.

Kiev, attacco a Kharkiv amplia area combattimenti di 70 km - Kiev, attacco a kharkiv amplia area combattimenti di 70 km - L'attacco della Russia a kharkiv ha ampliato l'area dei combattimenti di quasi 70 chilometri ed ha l'obiettivo di costringere l'Ucraina a deviare le risorse limitate nella regione: lo ha detto il coma ...

L’Ucraina accusa le truppe russe di crimini di guerra nella regione di Kharkiv - L’Ucraina accusa le truppe russe di crimini di guerra nella regione di kharkiv - L’Ucraina accusa le truppe russe di crimini di guerra nella regione di kharkiv, che è teatro di nuovi pesanti combattimenti.

Ucraina, Nato: "Russia non ha numeri per sfondare a Kharkiv" - Ucraina, Nato: "Russia non ha numeri per sfondare a kharkiv" - Secondo il New York Times l'Alleanza Atlantica starebbe valutando l'invio di "istruttori" in Ucraina ...