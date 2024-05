Juventus - via Allegri oggi come 5 anni fa | la coincidenza della data

(Di venerdì 17 maggio 2024) C`è unache Massimilianosegnerà con un circoletto rosso sul calendario da qui in avanti: è il 17 maggio. Una giornata in cui...

Roma. “Devo ringraziare solamente i giocatori che hanno regalato alla società e a me questo titolo”. Massimiliano Allegri apre così la conferenza stampa che segue la finale di Coppa Italia vinta dalla sua Juventus per 1-0 contro l’Atalanta. Un ...

Juventus, Allegri esonerato con effetto immediato per comportamenti non compatibili - Juventus, allegri esonerato con effetto immediato per comportamenti non compatibili - La Juventus ha deciso di esonerare Massimiliano allegri, il tecnico ha pagato le tensioni del post gara della finale di Coppa Italia ...

Allegri esonerato dalla Juventus con un comunicato durissimo: 'Comportamenti non compatibili con noi' - allegri esonerato dalla Juventus con un comunicato durissimo: 'Comportamenti non compatibili con noi' - Di seguito il comunicato duro da parte della Juventus sull'esonero: “La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L'esonero fa ...

Esonerato Allegri, la Juve chiude col tecnico: i 5 punti di una storia finita nel peggiore dei modi - Esonerato allegri, la Juve chiude col tecnico: i 5 punti di una storia finita nel peggiore dei modi - Torino – Un ultimo allenamento alla Continassa, il congedo dai giocatori e poi l'annuncio dell'esonero da parte del club. Massimiliano allegri non è più il tecnico della Juventus e per uno scherzo del ...