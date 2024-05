Juventus - Rabiot celebra Allegri | Meritavi un addio diverso

(Di venerdì 17 maggio 2024) Fedele fino alla fine. Il centrocampista della, Adrienha dedicato un post su Instagram a Massimiliano, esonerato dalla società quest’oggi, a conferma dell’ottimo che lo lega al tecnico di Livorno. “Sarai ricordato come uno dei allenatori più vincenti della storia dellaun. Grazie di tutto Mister e in bocca al lupo”, ha scritto il centrocampista francese che chiude il pensiero con l’emoticon di un cuore, a margine della foto diportato in trionfo dopo la vittoria della Coppa Italia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adrien(@adrien25) SportFace.

Che Juventus sarà quella che vedremo in campo nella stagione 2024/2025? Se lo chiedono in tanti perchè se da un lato c`è una certezza che...

AGI - Un gol di Rabiot in pieno recupero salva la Juventus da un'autentica figuraccia con la Salernitana , ultimissima in classifica e già condannata alla retrocessione in Serie B da diverse settimane. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con la rete del ...

“In tanti non sanno cosa fare l’anno prossimo, non solo l’unico“. Il futuro in casa Juventus è ancora tutto da scrivere, a confermarlo è Adrien Rabiot . Il centrocampista francese – in scadenza di contratto – non è ancora certo della sua permanenza ...

Rabiot e il messaggio social per Allegri: la frase sulla Juve scatena i tifosi - rabiot e il messaggio social per Allegri: la frase sulla Juve scatena i tifosi - Il centrocampista francese saluta il tecnico, esonerato dopo il trionfo in Coppa Italia: ecco cosa ha scritto È ormai ufficiale il divorzio tra la Juve e Allegri. Il secondo ciclo del tecnico sulla pa ...

Calcio: Rabiot saluta Allegri, 'meritavi un addio diverso' - Calcio: rabiot saluta Allegri, 'meritavi un addio diverso' - "Sarai ricordato come uno degli allenatori più vincenti della storia della juventus. Meritavi un addio diverso. Grazie di tutto Mister e in bocca al lupo": così il centrocampista bianconero, Adrien ...

Rabiot, messaggio d'affetto per Allegri: 'Meritavi un addio diverso, sarai ricordato come uno dei più vincenti' - rabiot, messaggio d'affetto per Allegri: 'Meritavi un addio diverso, sarai ricordato come uno dei più vincenti' - Adrien rabiot, uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri, non ha voluto far mancare la sua vicinanza all`ormai ex-allenatore bianconero. Il tecnico livornese,.