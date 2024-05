Juventus | Montero traghettatore per le ultime due giornate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) E’ Paolol’uomo designato per il ruolo dinelleduedi Serie A sulla panchina delladopo l’esonero di Massimiliano Allegri. Il tecnico dell’U19 si trova a Frosinone, dove la sua formazione Primavera è impegnata contro i ciociari domani mattina.è squalificato e l’annuncio arriverà soltanto domani dopo la fine del match dei giovani bianconeri, in modo tale da poter avere a disposizione l’ex difensore uruguaiano per la partita contro il Bologna, a squalifica già scontata.guiderà dunque la prima seduta nel weekend e poi sarà in panchina per il suo esordio in Serie A da primo allenatore, traghettando la squadra fino alla gestione tecnica di Thiago Motta della prossima stagione. SportFace.