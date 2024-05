Juventus - Massimiliano Allegri esonerato con effetto immediat - il tecnico paga la sfuriata nel post Coppa Italia

(Di venerdì 17 maggio 2024)non è più l’allenatore della. La dirigenza bianconera ha deciso per l'esonero delin seguito ai controversi episodi in finale di. Si conclude dunque il secondo mandato dell’allenatore toscano, dopo una gestione complessiva di 8 anni. Il

Allegri esonerato dalla Juventus , che poco fa ha diramato pure il suo comunicato ufficiale. Il club ha affidato la squadra ad un suo ex giocatore. SUCCESSORE ? Via Massimiliano Allegri e dentro Montero. Sarà l’ex difensore ad allenare la Juventus ...

Adani SBEFFEGGIA Allegri dopo l’esonero. La storia su Instagram CONTRO l’ex allenatore della Juve - Adani SBEFFEGGIA allegri dopo l’esonero. La storia su Instagram CONTRO l’ex allenatore della Juve - Esonero allegri, la frecciatina di Lele Adani su Instagram dopo che l’ex allenatore della Juve è stato sollevato dall’incarico Massimiliano allegri è stato esonerato dalla Juve, e ovviamente tale ...

Juventus, Allegri esonerato con effetto immediato per comportamenti non compatibili - juventus, allegri esonerato con effetto immediato per comportamenti non compatibili - La juventus ha deciso di esonerare Massimiliano allegri, il tecnico ha pagato le tensioni del post gara della finale di Coppa Italia ...

Juventus, scelto il sostituto di Allegri fino a fine stagione - juventus, scelto il sostituto di allegri fino a fine stagione - Sarà Paolo Montero a prendere il posto di Massimiliano allegri sulla panchina della juventus nelle prossime due partite di campionato. Dopo l'esonero del tecnico livornese comunicato dal club poco fa, ...