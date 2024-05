(Di venerdì 17 maggio 2024) Quella tra Juve e Massimilianoè una storia finita come peggio non poteva. L`allenatore toscano dovrebbe essere esonerato nelle prossime...

Breaking News delle 14.00 | Esonda fiume Muson: Veneto in ginocchio - Breaking News delle 14.00 | Esonda fiume Muson: Veneto in ginocchio - In questa edizione: Esonda fiume Muson: Veneto in ginocchio. Gaza, lettera a Israele da Italia e altri 12. Zelensky: Armi occidentali come difesa. Infla ...

Juventus, la 'fine' di Allegri: c'è un indizio da un suo storico collaboratore - juventus, la 'fine' di allegri: c'è un indizio da un suo storico collaboratore - Quella tra Juve e Massimiliano allegri è una storia finita come peggio non poteva. L`allenatore toscano dovrebbe essere esonerato nelle prossime ore dal club bianconero.

Juventus, Montero squalificato: cosa succede in caso di sostituzione di Allegri - juventus, Montero squalificato: cosa succede in caso di sostituzione di allegri - Il nome è ormai quello lì, e da lì la Juve non intende schiodarsi, ancor meno per due partite che valgono quel che valgono. Paolo Montero è pronto: se dovesse essere chiamato ufficialmente per sostitu ...