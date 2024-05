Juventus - Christillin | Grata ad Allegr - auspico una grande rinascita

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Sonoa Massimilianoi per tutto quello che ha fatto con e per la, sia dal punto di vista sportivo, sia per aver affrontato, con responsabilità e fermezza, un anno difficile come quello passato, in cui squadra e società si sono trovate ad affrontare un’autentica burrasca”. Così Evelinasulla scelta delladi esonerare Massilianoi. “Ora invece, – prosegue – si deve prendere atto di rapporti e situazioni che non trovano più sbocchi di collaborazione possibili, quindi i migliori auguri ai per il suo futuro e allaper un’auspicata,, come merita la sua storia gloriosa”. SportFace.

IL CORDOGLIO - De Luca: "Addolorati per la morte di Franco di Mare, perdiamo un prezioso punto di riferimento" - IL CORDOGLIO - De Luca: "Addolorati per la morte di Franco di Mare, perdiamo un prezioso punto di riferimento" - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, esprime su Facebook il suo cordoglio per la morte del giornalista Franco Di Mare: "Ci addolora profondamente la morte del giornalista Franco Di Mar ...

Juventus esonera Allegri per comportamenti non compatibili. Montero in panchina - juventus esonera Allegri per comportamenti non compatibili. Montero in panchina - La nota ufficiale, il tecnico via per i fatti di Coppa Italia. Stamattina l'incontro di riappacificazione dell'ex allenatore bianconero con il direttore di Tuttosport Vaciago (ANSA) ...

Christillin: "grata ad Allegri per guida nella burrasca" - Christillin: "grata ad Allegri per guida nella burrasca" - "Sono grata a Massimiliano Allegri per tutto quello che ha fatto con e per la juventus, sia dal punto di vista sportivo, sia per aver affrontato, ...