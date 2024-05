Jennifer Lopez e Ben Affleck verso il divorzio - lui se ne è già andato via di casa | non smetteranno mai di amarsi ma non riescono a stare insieme

(Di venerdì 17 maggio 2024) La favola die Benpotrebbe essere giunta definitivamente al capolinea. Sono mesi, ormai, che si susseguono notizie di crisi nella coppia, poi puntualmente smentite dalle loro apparizioni mano nella mano sui red carpet: questa volta, però, la rottura sarebbe conclamata. Le voci di una crisi si erano già diffuse nelle ultime settimane, alimentate dall’assenza diaccanto alla moglie in diverse occasioni pubbliche. A confermare i sospetti, TMZ ha pubblicato alcune foto che ritraggono lamentre visita unaa Beverly Hillsa una collaboratrice, un gesto che ha destato non poche perplessità considerando che la coppia aveva da poco acquistato una lussuosa villa da 60 milioni di dollari. Il magazine In Touch ha approfondito la ...

Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbe ro in procinto di divorziare. Una fonte avrebbe rivelato al magazine In Touch che Ben ha lasciato la casa dove viveva con Jennifer e si è già trasferito in un’altra abitazione: “Non ci sono più dubbi: è finita… ...

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati? I fan dei Bennifer sono in fibrillazione. Il sito di gossip Tmz ha infatti pubblicato delle foto che immortalano la pop star mentre fa visita a una casa da acquistare senza il marito. Non solo. Il ...

Ben Affleck e Jennifer Lopez verso il divorzio: lui è andato via di casa - Ben Affleck e jennifer lopez verso il divorzio: lui è andato via di casa - Ben Affleck e jennifer lopez si sono lasciati. O almeno questo spifferano i media americani dopo che l’attore è stato paparazzato più volte mentre entrava e usciva in una casa che non è quella dove ab ...

Spettacolo Ben Affleck e Jennifer Lopez verso il divorzio: lui è andato via di casa - Spettacolo Ben Affleck e jennifer lopez verso il divorzio: lui è andato via di casa - Da qualche tempo i due attori vivono in case separate: lui è stato avvistato più volte nella zona di Brentwood.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, la verità sul divorzio: “Problemi iniziati mesi fa” - jennifer lopez e Ben Affleck, la verità sul divorzio: “Problemi iniziati mesi fa” - La verità sulle voci di divorzio tra jennifer lopez e Ben Affleck: la coppia starebbe attraversando una profonda crisi a causa del lavoro ...