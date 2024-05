Jannik Sinner ha una nuova fiamma, come riporta la Gazzetta dello Sport. Dopo 4 anni di relazione con la storica fidanzata Maria Braccini, sembrerebbe che i due abbiano rotto. Il tennista è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua ...

Jannik Sinner lascia il J Medical di Torino: giorni decisivi per la presenza al Roland Garros - jannik sinner lascia il J Medical di Torino: giorni decisivi per la presenza al Roland Garros - Giorni decisivi. Terminata ufficialmente l'avventura di jannik sinner al J Medical di Torino. Il n.2 del mondo aveva trascorso l'ultima settimana presso ...

Binaghi: "Jannik Sinner a Parigi Aspetto con fiducia e un po' di apprensione" - Binaghi: "jannik sinner a Parigi Aspetto con fiducia e un po' di apprensione" - È bastato un post di Darren Cahill ad alimentare le speranze di vedere jannik sinner in campo nel secondo Slam stagionale. Il coach dell'altoatesino ha pubblicato una foto con una racchetta e tre ...

Internazionali, Zverev batte Tabilo in rimonta: il tedesco è il primo finalista - Internazionali, Zverev batte Tabilo in rimonta: il tedesco è il primo finalista - Dopo sei anni torna in finale al Foro Italico il tedesco Alexander Zverev che batte in tre set e con molta sofferenza il cileno Alejandro Tabilo: per il titolo si scontrerà con uno tra Jarry e Paul ...