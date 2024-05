Jacobs | Tempo sotto i 10 secondi allo SprintFestival? E’ possibile’

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – “Cosa mi aspetto dalla gara di domani? In realtà mi aspetto di riuscire a aggiungere qualche pezzo al puzzle rispetto alla gara di Jacksonville, abbiamo scaricato un po’ rispetto a quello che non avevamo fatto prima di quella gara, siamo scesi un po’ di più in quei dettagli che là mi erano mancati, soprattutto la parte dei blocchi”. Lo ha detto Marcella margine della conferenza dellodove è convinto di fare uni 10. “Basta qualche angolo sbagliato in posizione e la mia partenza cambia. Ovviamente cambiare quello che è stato tutto il meccanismo studiato negli ultimi anni non è facile, non è una cosa che si impara subito, ma ci stiamo lavorando perché questo allenatore ha una tecnica un po’ diversa rispetto a quello che facevo, quindi stiamo ...