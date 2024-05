Jacobs | In America per tornare felice Ultimamente non ero sereno in pista

(Di venerdì 17 maggio 2024) Marcell, oro olimpico a Tokyo, a margine della presentazione dello Sprint Festival a Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti. «I due ori vinti non te li regala nessuno» Le parole del velocista italiano: «Inserviva mettere un punto e ricominciare. Dovevo ritrovare la sensazione di esserenon eroin. Ora invece lo sono di nuovo. I due ori vinti non te li regala nessuno. Ti fanno capire che nella vita si possono raggiungere tutti gli obiettivi. Subito dopo due vittorie così però pensi “e ora che faccio?”, poi passano gli anni e capisci che l’atletica è la vita. Quindi tre anni dopo posso vincere ancora». A chi gli chiede se domani nello Sprint Festival può scendere sotto i dieci secondi ha risposto: «Se ...

A 22 giorni dal via dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, in programma dal 7 al 12 giugno, Marcell Jacobs si racconta a Fiona May in un’intervista a cielo aperto, passeggiando sulla nuova pista di Atletica del meraviglioso Stadio ...

