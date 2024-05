Italia tra Paesi non firmatari del testo Ue sui diritti Lgbtiq+

(Di venerdì 17 maggio 2024) La dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunitàpresentata dalla presidenza di turno belga aimembri dell'Ue non è stata firmata da nove Stati su 27. A non firmare la dichiarazione sono stati, Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. La dichiarazione era stata preparata in occasione della Giornata Mondiale contro l'Omofobia, la Transfobia e la Bifobia. L', lo scorso 7 maggio, aveva aderito alla dichiarazione contro l'Omofobia, Transfobia, Bifobia del Servizio di Azione Esterna Ue e dei 27.

B7, al centro del summit il rapporto tra imprese e politica a fronte delle sfide globali - B7, al centro del summit il rapporto tra imprese e politica a fronte delle sfide globali - Si è tenuto all’Auditorium della Tecnica a Roma l’evento centrale del B7 Italy 2024 Leading the Transitions Together, l'Engagement Group del ...

Omofobia, Tajani: “Italia in prima linea contro ogni discriminazione” - Omofobia, Tajani: “italia in prima linea contro ogni discriminazione” - Roma, 17 maggio 2024 – Nella Giornata mondiale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia (Idahot), dedicata quest'anno al tema "No one left behind: equality, freedom and justice for all", il vicep ...

Made In Italy: le due ruote che hanno segnato la storia del nostro Paese - Made In Italy: le due ruote che hanno segnato la storia del nostro Paese - Il blasone dell'italia passa anche dalle creazioni industriali che hanno affermato l'italianità nel mondo. Ecco quelle a due ruote che vale la pena ricordare ...