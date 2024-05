Italia e 12 Paesi a Israele - contrari a operazione a Rafah

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024)ha diritto a "esercitare il proprio diritto alla difesa" ma "deve rispettare il diritto internazionale" e l'su larga scala a"avrebbe conseguenze catastrofiche sulla popolazione civile". In una lettera al ministro degli esteri israeliano Israel Katz, i titolari degli esteri d', Canada, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Giappone, Nuova Zelanda, Olanda, Regno Unito, Svezia, Australia e Corea del sud, coordinati da Antonio Tajani per la presidenza del G7, ribadiscono "l'opposizione a un'militare su larga scala a" e "la richiesta di un piano credibile per proteggere" i civili.