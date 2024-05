(Di venerdì 17 maggio 2024) "Oggi l’intelligenza artificiale è un movimentoper qualunque iniziativa IT e soprattutto per gli e-, in quanto consente di personalizzare l'acquisto in base alle effettive esigenze e bisogni e volontà del cliente con quella che si chiama Hyper-personalization”. A dirlo Pasquale, amministratore delegato e fondatore di, a margine della terza edizione

It Forum, Sorgentone (Business Changers): "AI chiave di personalizzazione per IT e e-commerce" - It Forum, Sorgentone (Business Changers): "AI chiave di personalizzazione per IT e e-commerce" - "Oggi l’intelligenza artificiale è un movimento chiave per qualunque iniziativa IT e soprattutto per gli e-commerce, in quanto consente ...

Netcomm Forum 2024: L'eCommerce motore di Innovazione - Netcomm Forum 2024: L'eCommerce motore di Innovazione - Meta Description: Esplora come il Netcomm Forum 2024 rivoluziona l'eCommerce, enfatizzando l'innovazione e le strategie di successo ...

Retail: il mobile, leva di oltre la metà delle revenue e dell’80% del traffico - Retail: il mobile, leva di oltre la metà delle revenue e dell’80% del traffico - Traffico retail dipende sempre più da fonti paid. Investire nell'esperienza digitale è la chiave per fidelizzare il consumatore ...