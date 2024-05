It Forum 2024 - Speroni Consys it | ‘Principale sfida Cyber Security è protezione dati sensibili’

(Di venerdì 17 maggio 2024) “In ambitola principaleresta come sempre la difesa e ladeisensibili e non intendiamo solo la salvaguardia, ma soprattutto laè renderli sempre disponibili per permettere alle aziende di operare nel proprio business”. Così, Sabrina, Marketing & Communication Manager di.it, a margine della terza edizione

Pmi in ritardo sulla cyber, Frattasi (Acn): “Ecco la roadmap per la difesa” - Pmi in ritardo sulla cyber, Frattasi (Acn): “Ecco la roadmap per la difesa” - Sono soprattutto le aziende manifatturiere nel mirino degli attacchi cyber. E dovranno accelerare sugli investimenti in sicurezza. Ma molte PA locali sono anche sul fronte. Ecco come l'Agenzia per la ...

Maturità cyber, ora serve collaborazione. Frattasi: “l’ACN è al fianco delle aziende” - Maturità cyber, ora serve collaborazione. Frattasi: “l’ACN è al fianco delle aziende” - Per far sì che il sistema Paese si muova rapidamente verso una cyber security più matura è necessaria una sempre più stretta collaborazione tra aziende e istituzioni. Un imperativo per la sicurezza ...

Combattere la propaganda russa, la sfida della Moldova - Combattere la propaganda russa, la sfida della Moldova - Cresce l'ondata di disinformazione, alimentata dall'Intelligenza artificiale, in vista dell'appuntamento elettorale ...