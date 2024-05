Israele - la Spagna ha negato lo scalo a una nave che trasportava armi

Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares ha motivato la decisione di rifiutare l’attracco nei porti nazionali a tutte le navi che trasportano armi destinate a Israele : «In Medioriente c’è bisogno di pace e non di strumenti per la ...

