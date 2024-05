Israele alla Corte dell’Aja | Nessuno ci impedirà di difenderci L’Europa scossa da Rouen e Stoccolma

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Nessuna forzadi esercitare il suo diritto all’autodifesa“. Lo ha detto il ministro degli esteri Israel Katz nel giorno in cuiè comparso di fronteinternazionale di giustiziaper difendersi dall’accusa di genocidio mossa dal Sudafrica. “Continueremo a batterci sul fronte legale, politico e militare fino a che i nostri 132 ostaggi a Gaza non siano tornati a casa dai loro cari. Il Sudafrica, che serve da braccio legale degli assassini e degli stupratori di Hamas, ripete una bugia cento volte nella speranza che diventi vera”, ha aggiunto Katz, ringraziando il team legale per la sua contro arringa. L’udienza è stata brevemente interrotta dall’irruzione di una donna che ha gridato “bugiardi”, mentre un funzionario israeliano presentava le ...

Dissenso internazionale. Chi cerca la condanna, chi la vendetta, chi la diplomazia per fermare Israele - Dissenso internazionale. Chi cerca la condanna, chi la vendetta, chi la diplomazia per fermare israele - Nelle ultime ore, proprio mentre israele respingeva alla corte internazionale di giustizia dell’Aja “l’accusa atroce di genocidio”, si sono susseguiti diversi eventi che puntano in questa direzione, a ...

Gaza, recuperati i cadaveri di tre ostaggi israeliani: aiuti Ue nella Striscia grazie a nuovo molo - Gaza, recuperati i cadaveri di tre ostaggi israeliani: aiuti Ue nella Striscia grazie a nuovo molo - Secondo uno dei servizi nazionali di emergenza, due persone sono rimaste e sono ricoverate a Safed. israele replica alle accuse di genocidio alla corte dell'Aia La Striscia di Gaza "sarà liberata dal ...

Dodici Stati Ue, tra cui l'Italia, scrivono a Israele per dire "no" all'operazione su larga scala a Rafah - Dodici Stati Ue, tra cui l'Italia, scrivono a israele per dire "no" all'operazione su larga scala a Rafah - "L'accusa di genocidio e il cessate il fuoco scollegata dalla realtà" L'accusa di "genocidio" intentata contro israele, con il Sudafrica che chiede alla più alta corte delle Nazioni Unite di ordinare ...