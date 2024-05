Investito in bici - 91enne morì in ospedale | la conducente dell’auto ha patteggiato 1 anno e 4 mesi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ponteranica. Lo scorsovenneincletta mentre tornava a casa con le borse della spesa attaccate al manubrio. Angelo Piccoli, 91 anni, residente a Ponteranica,indieci giorni dopo l’incidente. Venerdì 17 maggio L.B., 57 anni, di origine albanese ma con cittadinanza italiana, la donna che guidava la Opel Meriva che finì addosso all’anziano, hauna pena di 1e 4con la condizionale. Quel giorno Piccoli, com’era sua abitudine, era uscito inper fare la spesa. Una volta ultimate le commissioni, è rimontato in sella agganciando le borse sul manubrio per trasportarle più facilmente e si è avviato verso casa lungo la via Ramera. Procedeva da Sorisole in direzione Bergamo quando alle ...