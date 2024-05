Internazionali - Zverev batte Tabilo in rimonta | il tedesco è il primo finalista

Si ferma la corsa di Luciano Darderi a Roma . Il 22enne italo-argentino è uscito di scena al terzo turno del singolare maschile degli Internazionali d’Italia, torneo Atp Masters 1000, con oltre nove milioni di euro di montepremi, in corso sulla ...

Roma, 29 marzo 2024 – Finisce ai quarti di finale l’avventura di Carlos Alcaraz al torneo Masters 1000 di Miami . Il tennista spagnolo, grande favorito per la vittoria finale dopo il successo ad Indian Wells, è caduto sotto i colpi di Grigor ...

Alexander Zverev vola in semifinale al torneo Masters 1000 di Miami 2024. Dopo una prestazione solida e centrata, il tedesco riesce ad avere la meglio dell’ungherese Fabian Maroszan, numero 57 al mondo, in due set col punteggio di 6-3 7-5 in un’ora ...