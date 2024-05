Internazionali d’Italia Roma 2024 oggi 17 maggio | ordine di gioco - orari semifinal - -v, streaming

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nella giornata dellei maschili, l’attesa del pubblico italiano, però, è soprattutto per il torneo di doppio femminile. Sara Errani e Jasmine Paolini, infatti, vanno a caccia della finale agli. La coppia azzurra se la dovrà vedere con il duo americano composto da Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk. Una sfida equilibrata, ma con le due italiane che hanno la grande occasione di raggiungere l’ultimo atto nella Capitale. Come detto sarà anche la giornata dellei del tabellone maschile. Il Cile sogna in grande, visto che sono presenti ancora Alejandro Tabilo e Nicolas Jarry, che sfideranno rispettivamente Alexander Zverev, probabilmente il grande favorito per la vittoria finale, e Tommy Paul. La diretta tv della giornata degli...

Nicolas Jarry se la vedrà contro Tommy Paul nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2024 , torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Momento storico per il tennis cileno, che per la prima volta si gode due tennisti in ...

Se in campo maschile ci sono state sorprese ed eliminazioni eccellenti, tanto da ritrovarsi in semi finale Tabilo contro Zverev e Jarry contro Paul, tutto come da copione invece per quanto riguarda il tabellone femminile degli Internazionali BNL ...

Internazionali: Sabalenka raggiunge Swiatek nella finale donne - Aryna Sabalenka raggiunge Iga Swiatek nella finale femminile degli Internazionali d'Italia di tennis. La bielorussa n.2 del ranking e del seeding ha superato in due set 7 - 5 6 - 2 la statunitense Danielle Collins, n.15 Wta e 13esima testa di serie a Roma. .

WTA Roma, i risultati di oggi: Swiatek e Sabalenka in finale - Ancora dominante, ancora in finale a Roma. Iga Swiatek non conosce rivali, anche agli Internazionali d'Italia. Dopo aver vinto il WTA 1000 di Madrid, la n. 1 al mondo ha centrato la finale anche al Foro Italico , la terza in carriera sulla terra romana, battendo in semifinale la n. 3 ...