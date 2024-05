Internazionali d’Italia 2024 | programma - orari e ordine di gioco sabato 18 maggio

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il, glie l’didegliper la giornata di18. Si apre con l’attesa semifinale di Simone Bolelli e Andrea Vavassori ilsul Campo Centrale: gli azzurri cercano un posto nell’atto conclusivo contro Arevalo/Pavic. A seguire l’altra semi tra Granollers/Zeballos e Bublik/Shelton, mentre alle ore 17:00 andrà in scena il big match femminile tra Iga Swiatek e Aryna Sabalenka CAMPO CENTRALEOre 12:00 – Arevalo/Pavic vs Bolelli/Vavassori a seguire – (1) Granollers/Zeballos vs Bublik/Shelton Ore 17:00 – (1) Swiatek vs (2) Sabalenka SportFace.

Se nel torneo femminile volgiamo alla conclusione con il discorso dei quarti di finale , per quanto riguarda il torneo maschile si dà il via quest’oggi a tale fase del torneo con i primi due incontri. Considerata ‘l’ecatombe’ dei big, non possiamo ...

Il programma della giornata di domani, venerdì 17 maggio , degli Internazionali BNL d’Italia . Si giocheranno le due semifinali del singolare maschile. Sul centrale, in campo Alexander Zverev e Alejandro Tabilo non prima della 15.30. Uno tra Stefanos ...

Tennis, Sascha Zverev in finale agli Internazionali d'Italia - Tennis, Sascha Zverev in finale agli internazionali d'Italia - La prima semifinale del Foro metterà di fronte il cileno rivelazione e il tedesco che ha già vinto l'edizione 2017: nel suo mirino c'è il bis Alberto Dalla Palma La prima semifinale degli ...

Dove vedere in tv Tabilo-Zverev, orario semifinale ATP Roma 2024: programma, canale, streaming - Dove vedere in tv Tabilo-Zverev, orario semifinale ATP Roma 2024: programma, canale, streaming - Alejandro Tabilo contro Alexander Zverev. Il nome è lo stesso, ed è l'unico elemento in comune della prima semifinale agli internazionali d'Italia 2024.

