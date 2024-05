Internazionali d’Italia 2024 - Bolelli e Vavassori entusiasmano il Pietrangeli | volano in semifinale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma – Un grande entusiasmo al Campodel Parco del Foro Italico e l’Italia Maschile del doppio vola in, agli. Gli eroi sono sempre loro. Simonee Andreabattono per 6-4 6-4, in un’ora e 17 minuti di partita, la coppia avversaria formata dall’olandese Wesley Koolhof ed il croato Nikola Mektic. “A volte le partite girano su alcuni punti importanti e quel secondo gioco del primo set ha fatto la differenza – dice, come riportabnlditalia.com -. Ho giocato tre punti non buonissimi, ma ho trovato due seconde pesanti e poi due prime. E nel game successivo è arrivato il break sul doppio fallo loro”. I prossimi avversari verso la finale del Masters ...