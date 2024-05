Internazionali di Roma - lo show e le gioie arrivano dal doppio | Errani e Paolini in finale

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dopo le delusioni del singolare, soprattutto in chiave italiana, lo spettacolo e ledal. Sarae Jasminefanno scattare la festa al Foro Italico e conquistano ladidegliin corso a. Le due azzurre hanno liquidato in semiper 6-1 6-2, in un’ora di gioco, le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, ottave teste di serie, mai entrate davvero in partita. Domenica 19 maggiosi giocheranno il titolo con le vincenti della sfida tra la statunitense Coco Gauff e la neozelandese Erin Routliffe, terze favorite del seeding, e le cinesi Xinyu Wang e Saisai Zheng. La coppia azzurra (ora numero 6 ...

