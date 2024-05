Internazionali BNL d’Italia - Zverev in finale | battuto un ottimo Tabilo in tre set

(Di venerdì 17 maggio 2024) Si è concluso l’incontro tra, match valido per la prima semidegliBNL2024. Alexandervince in tre set contro il cilenoper 1-6 7-6(4) 6-2 e approda in, dove sfiderà il vincitore tra Jarry e Paul. Primo set completamente di dominio del cilenoche con dei servizi impeccabili non lascia spazio a unoun po’ disorientato: subito al quarto game arriva il break per, poi, proprio quandostava per riaprirla, il cileno tira fuori colpi micidiali e riesce a siglare un doppio break che vale il set con il punteggio di 6-1. Il secondo set è ben più equilibrato: si gioca solo sui servizi mantenuti di ...

Internazionali d'Italia, Errani e Paolini in finale nel doppio femminile: il match point e l'abbraccio in campo - Il - In poco più di un'ora di gioco le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini hanno sconfitto le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Keawczyk nella semifinale degli Internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma. Con il risultato di 6 - 1, 6 - 2, hanno conquistato la finale nel doppio femminile vincendo con agilità entrambi i set. Più tardi in serata, dalle 19, ...