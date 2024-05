Internazionali BNL d’Italia 2024 | Jarry da urlo - batte Paul e per la prima volta è in finale di un 1000

(Di venerdì 17 maggio 2024) Uno straordinario Nicolas, numero 24 Atp (ma almeno 17 da lunedì), vola a sorpresa ma con merito inagliBNL: battuto in tre set e in un incontro davvero drammatico lo statunitense Tommy, numero 16 al mondo, col punteggio di 6-3 6-7(3) 6-3 in due ore e quarantasette minuti di gioco. Il cileno, protagonista del suo miglior torneoin carriera, visto che proprio a Roma per lasi è spinto oltre i quarti, si giocherà addirittura domenica la possibilità di vincere un titolo prestigioso come quello in palio al Foro Italico, partendo da sfavorito contro il tedesco Alexander Zverev. Nel primo setparte bene al servizio, concedendo qualche quindici qua e là ma ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Jarry-Paul , incontro valevole per la seconda semifinale maschile degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Entrambi sono reduci da due grandi successi in tre set ai quarti di finale. Il gigante cileno, ...

Tennis, Internazionali Bnl: Zverev approda in finale, sconfitto Tabilo - Il tedesco ha vinto in rimonta sul cileno per 2 set a 1. E' il tedesco Alexander Zverev il primo finalista degli Internazionali Bnl d'Italia, in corso sulla terra del Foro Italico di Roma. Il tennista ha sconfitto in rimonta il cileno Alejandro Tabilo nel giro di tre set, terminati per 1 - 6, 7 - 6, 6 - 2. Ora, ...

Internazionali d'Italia, Errani e Paolini volano in finale nel doppio femminile: obiettivo Olimpiadi - Dieci anni dopo. Sara Errani torna in finale in doppio agli Internazionali d'Italia, la sua quarta al Foro, stavolta a fianco di Jasmine Paolini. Nel 2012 aveva alzato la coppa insieme con Roberta Vinci (6 - 2 7 - 5 alle russe Makarova - Vesnina), nei due anni ...