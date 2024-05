Inter - una torta da Campioni… d’Italia | l’arte di Ernst Knam rende lo Scudetto dolcissimo | FOTO

(Di venerdì 17 maggio 2024) Mancano due partite al termine della Serie A e i tifosi dell’hanno tutta l’intenzione di fare festa. La vittoria delloverrà celebrata durante-Lazio, ultimo appuntamento casalingo dei nerazzurri che solleveranno la coppa davanti al proprio pubblico in una serata che sarà un vero e proprio tripudio di emozioni e gioia. Cosa puòre la vittoria ancor più dolce? Letteralmente… un dolce., “Il Re del Cioccolato”, famoso pastry chef e maitre chocolatier visto anche in “Bake Off Italia”, ha realizzato una gustosaper la vittoria dellodell’. “Ladedicata alla mia: mousse ai tre cioccolati con gelèe ai lamponi ...

Milano – Fuori in piazza centinaia di tifosi, in un ideale prolungamento della festa scudetto , dentro la squadra e lo staff. Nella Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, l’ Inter ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro, la più alta ...

Dimarco ha avuto un ruolo chiave nella vittoria dello scudetto dell’Inter. Il laterale sinistro, in un’intervista rilasciata quest’oggi a Sport Mediaset, ricorda il suo percorso e quanto fatto in stagione. IL TRIONFO – Federico Dimarco ha ...

