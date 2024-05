Inter - Marotta | Getteremo le basi per alzare asticella Riconoscenti a Zhang per quello che ha fatto

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Abbiamo in mente le ali di folla durante la festa scudetto, questo dimostra come lo sport possa essere unre sociale. Il gioco del calcio ha questa forza, oggi il riconoscimento principale dobbiamo darlo ai veri attori, i giocatori in campo, ma nel mondo dello sport non c’è squadra che vinca che non abbia alle spalle una società forte. Ringraziamo tutte quelle figure che non sono sotto la luce dei riflettori che ci hanno permesso di raggiungere la seconda stella”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato Giuseppedurante la consegna dell’Ambrogino d’oro all’per la vittoria del ventesimo scudetto. “Quest’anno abbiamo raggiunto un traguardo importante, cercheremo di gettare leperancora di più l’. Noi siamo l’, festeggiamo ...

“Sono orgoglioso di come sta andando la mia carriera e per questo ringrazio staff e compagni dell’ Inter , dobbiamo continuare così. Il rinnovo? Stiamo lavorando… Spero di trovare un accordo con loro”. Lo ha detto l’attaccante e capitano dell’ Inter , ...

