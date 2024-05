Inter-Lazio | le probabili formazioni - dove vederla in tv e streaming

Inzaghi e Tudor si apprestano a compiere le ultime scelte di stagione. Di seguito le probabili formazioni dei due tecnici per Inter-Lazio secondo Corriere dello Sport. PENULTIMA – Stiamo per entrare nel weekend della penultima giornata di ...

Le Probabili formazioni di Inter-Lazio, match della trentasettesima giornata di Serie A 2023/2024. A San Siro va in scena l’ultimo match interno dei campioni d’Italia. Alle 18:00 di sabato 18 maggio Simone Inzaghi sfida il suo ex passato in quella ...