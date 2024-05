Inter-Lazio - Inzaghi verso il ‘tutti convocati’ | indicazioni a -2 dal match

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 17 maggio 2024)si avvicina, mancano esattamente due giorni. Buone notizie per Simone, per l’ultima gara dell’anno in casa. A DISPOSIZIONE ? Antivigilia di, penultima giornata di campionato. I nerazzurri giocheranno domenica alle 18 la loro ultima partita tra le mura amiche di San Siro. Undunque speciale, per i campioni d’Italia che faranno la loro passerella con tanto di scudetto in spalla da mostrare al pubblico del Meazza. Per l’occasione Simoneavrà tutti a disposizione. Infatti, anche Francesco Acerbi ha chance di essere convocato e dunque potrebbe rivedersi anche in campo. Il difensore è out praticamente dal derby di Milano col Milan, che ha consegnato la matematica dello scudetto. In quel caso, suo il gol del momentaneo 1-0 ...