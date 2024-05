Inter - Gazzetta | Rischio battaglia legale tra Suning e Oaktree e blocco operativo del club

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ore decisive per il futuro societario dell’, alla luce della scadenza del prestito tra Zhang e, fissato per lunedì 20 maggio: il presidente nerazzurro entro quella data deve restituire i 375 milioni dovuti e punta forte su Pimco, pronta avenire con un nuovo prestito da 430 milioni di euro che gli permetterebbe di liquidaree mantenere il controllo del. Come sottolinea ladello Sport, però, confermando le indiscrezioni di ieri di Bloomberg,starebbe ostacolando con tutti i mezzi a sua disposizione la chiusura del nuovo finanziamento, forte del pegno sulle azioni dell’. Gli scenari sono tanti. Come sottolinea il quotidiano, sulla carta, gli accordi Pimco-potrebbero essere ...

