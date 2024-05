Intelligenza artificiale - il 65% degli studenti italiani utilizza ChatGPT per fare i compiti e scrivere i saggi La ricerca

(Di venerdì 17 maggio 2024) Una recentecondotta da TGM Research per conto di NoPlagio.it ha messo in luce che il 65%tra i 16 e i 18 annie strumenti simili per. L'articolo .

Se un tempo era la calcolatrice lo strumento più desiderato dagli studenti, oggi è ChatGpt: l’Intelligenza artificiale per fare i compiti piace molto ai ragazzi che la usano già in grande maggioranza, pur consapevoli dei rischi. Il dato è emerso da ...

L’80% per cento dei ragazzi compresi tra i sedici e i diciott’anni anni utilizza regolarmente strumenti di Intelligenza artificiale come ChatGpt per svolgere compiti, rispondere ai test e scrivere temi. A dirlo è una ricerca di “Noplagio.it”, ...

I 6 migliori strumenti AI che rispondono alle domande sui PDF - I 6 migliori strumenti AI che rispondono alle domande sui PDF - Invece di perdere tempo a sfogliare PDF, i tool AI rispondono alle domande sui contenuti, offrendo le informazioni desiderate in modo rapido.

Visitatori a tu per tu con la scienza all'Open day della Sissa - Visitatori a tu per tu con la scienza all'Open day della Sissa - Bambini e scienziati insieme, impegnati con indovinelli matematici. Ragazzi curiosi di scoprire strumenti di riconoscimento facciale, smart city e le ultime novità legate all'intelligenza artificiale.

Intelligenza Artificiale, imprese e università a Venezia insieme per colmare il ritardo - intelligenza Artificiale, imprese e università a Venezia insieme per colmare il ritardo - Il 17 e 18 maggio l'evento StrAIght to business alla Ca’ Foscari punta ad accelerare il processo di adozione dell'AI nelle aziende. Secondo The European House – Ambrosetti la produttività del Sistema- ...