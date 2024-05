Insidious 6 | Sony annuncia un nuovo capitolo - ecco quando lo vedremo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Lo scorso Giovedì, Blumhouse ha fatto un grande annuncio per anticipare le uscite del 2025 e fra i titoli più attesi c’è6 che arriverà nelle sale il 29 Agosto 2025. Continua la collaborazione frae Blumhouse Productios che porta nelle sale la saga sul paranormale,, iniziata nel 2010 grazie al regista e produttore James Wan, la sceneggiatrice Leigh Whannell che tornerà insieme all’attore Patrick Wilson a far parte del progetto. La saga parla di un mondo ultraterreno, L’Altro, dove risiedono spiriti e demoni vendicativi che cercano di infiltrarsi nel mondo dei vivi con spaventose conseguenze. Una scena di, Fonte: Blumhouse ProductiosLa saga cinematografica ha incassato complessivamente 730 milioni di dollari, raggiungendo sempre critiche positive dal pubblico. Per questo ...

Insidious 6: il sesto capitolo della saga è previsto per il 2025 - insidious 6: il sesto capitolo della saga è previsto per il 2025 - Il franchise di insidious non è affatto terminato. L’anno scorso è uscito nei cinema il quinto capitolo della serie horror di James Wan, che ha ottenuto un notevole successo al botteghino, incassando ...

New ‘Insidious’ Film Confirmed as Sony Sets August 2025 Release Date For The ‘Insidious 6’ - New ‘insidious’ Film Confirmed as sony Sets August 2025 Release Date For The ‘insidious 6’ - New ‘insidious’ Film Confirmed as sony Sets August 2025 Release Date For The 'insidious 6'; Patrick Wilson Discusses Directing "insidious" ...

Sony Dates New ‘Insidious’ Movie For Summer 2025 - sony Dates New ‘insidious’ Movie For Summer 2025 - sony has dated a new film in its insidious horror franchise from Blumhouse Productions for release on August 29, 2025, the studio revealed Thursday evening.