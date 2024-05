(Di venerdì 17 maggio 2024)(Varese), 17 maggio 2024 – Gravesul, oggi intorno a mezzogiorno, oggi a. In via primo maggio, all’azienda Texpro undi 56è rimasto gravemente ferito dopo essereto da unfinendo su alcuni scatoloni all’interno di un magazzino. Un volo di circa cinque, sei metri che ha lasciato il ferito con un trauma al torace, al bacino e a un braccio. Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanza e Ats. Il 56enne è stato portato all’ospedale Sant’Anna di Como.

Ancona , 4 maggio 2024 – E' ricoverato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette di Ancona l' operaio investito dall'esplosione di un tombino mentre era al lavoro all'interno di un cantiere navale. Il drammatico Infortunio sul lavoro si ...

Incidente sul lavoro , nella tarda mattinata di oggi, in provincia di Lucca : un operaio di 61 anni è rimasto schiacciato dalla ruspa che stava manovrando. L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa dove è ricoverato ...

Un 57enne è morto stamani in un centro ippico di Crespina Lorenzana, nel Pisano . Secondo quanto si è appreso, l'uomo stava riaccompagnando un cavallo dentro le stalle quando l'animale ha avuto uno scatto repentino schiacciandolo contro lo stipite ...

Infortunio sul lavoro a Origgio: un uomo di 56 anni precipita dal lucernario di un capannone - infortunio sul lavoro a Origgio: un uomo di 56 anni precipita dal lucernario di un capannone - L’incidente poco dopo le 12 all’azienda Texpro. Il ferito è stato portato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como ...

Infortunio Zirkzee, NOVITA’ per Bologna-Juve: le ultime sulle sue CONDIZIONI - infortunio Zirkzee, NOVITA’ per Bologna-Juve: le ultime sulle sue CONDIZIONI - REPORT– «Continua a Casteldebole la preparazione della squadra a Bologna-Juventus di lunedì: oggi i rossoblù hanno svolto lavoro tecnico-tattico e partitella. Allenamento differenziato per Joshua ...

Sampdoria, infortunio Darboe: problema muscolare - Sampdoria, infortunio Darboe: problema muscolare - Mancano poche ore alla partita che vale una stagione, per la Sampdoria, e il club blucerchiato si trova già a Palermo da ieri pomeriggio. Sull`aereo che il Doria.