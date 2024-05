Infortuni | cade da lucernario e precipita per 5 metri nel varesotto - grave operaio 56enne

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Milano, 17 mag. (Adnkronos) - Undi 56 anni è rimastomente ferito dopo essere caduto dasu alcuni scatoloni all'interno di un magazzino. E' accaduto poco dopo le 12 ad Origgio, nel. L'uomo, impiegato in una azienda del settore tessile, è caduto da un'altezza di circa 5, riportando traumi al torace, al bacino e a un braccio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Areu 118, che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como. Sul posto anche i tecnici dell'Ats competenti per glisul lavoro.