Infantino promette la Var a chiamata | funzionerà come il challenge nel tennis

(Di venerdì 17 maggio 2024) Mentre la Premier League si appresta a votare l’abolizione della Var, la Fifa nel congresso mondiale di Bangkok la rilancia. In particolareha promesso che diventerà a “”. Lo ha spiegato lo stesso presidente, illustrando tutte le altre piccole rivoluzioni a cui stanno pensando (spoiler: più tornei, più partite, più soldi). “Intendiamo sviluppare e migliorare la Var. 65 federazioni l’hanno già implementata. È stata creata una tecnologia più basilare, con meno telecamere e non sono necessari ufficiali di gara, quindi sarà più alla portata di tutti. Il sistema è già attivo. Gli allenatori possono chiedere aiuto al Var in due occasioni. I giocatori possono chiederlo all’allenatore, e se la decisione iniziale viene cambiata non perdono la richiesta e continueranno ad averne due”. Insomma,...

