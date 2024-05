Inchiesta Liguria - Toti Dimostrerò la mia correttezza L’interrogatorio di Spinelli

(Di venerdì 17 maggio 2024) Giovanni, governatore dellaagli arresti domiciliari dal 7 maggio scorso, si prepara per il suo prossimo interrogatorio con la Procura di Genova, previsto tra due settimane.è coinvolto in un’indagine per corruzione, dove è accusato di aver ricevuto oltre 74 mila euro in finanziamenti dal Comitato degli imprenditoriin cambio di favori amministrativi. Tuttavia, il governatore respinge fermamente le accuse, dichiarando tramite il suo avvocato, Stefano Savi: “Non ho commesso alcun reato”. Attualmente,si trova nella sua residenza ad Ameglia, in provincia di La Spezia, dove passa il tempo a studiare i documenti del caso e a prepararsi percon i Pm guidati dal Procuratore Nicola Piacente. Nel frattempo è stata attivata la Commissione ...

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto le immediate dimissioni del presidente della Liguria, Giovanni Toti” perchè “quando le accuse sono così gravi come quelle che hanno portato agli arresti” del presidente ligure “servono le dimissioni” ...

"Non ho commesso alcun reato". È quanto manda a dire Giovanni Toti tramite il proprio legale, Stefano Savi. Dagli arresti domiciliari nell’abitazione di Ameglia, in provincia di La Spezia, il governatore della Liguria fa sapere che "studia le ...

“E’ ovvio che c’è preoccupazione. E’ una vicenda che coinvolge il presidente della Regione, il mondo portuale, che sappiamo quanto sia importante per la nostra città. Ma non vorrei che a fu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Toti vuole parlare ma i pm non lo ascoltano. E parte il totonomi per la successione - toti vuole parlare ma i pm non lo ascoltano. E parte il totonomi per la successione - Il presidente ligure ammesso a interrogatorio tra 10-15 giorni, giusto in tempo per la vigilia del voto. Poi si dimetterà Il centrodestra valuta il leghista Rixi più altri quattro nomi di tecnici. Per ...

Manifestazione in piazza De Ferrari: "Contro Toti e modello Genova" - Manifestazione in piazza De Ferrari: "Contro toti e modello Genova" - Venerdì 17 maggio alle ore 17:30 protesta lanciata da Potere al Popolo con collettivi studenteschi e altre sigle della sinistra radicale ...

In Liguria Toti assicura la sua innocenza - In liguria toti assicura la sua innocenza - Il governatore della liguria Giovanni toti ha parlato in merito all’inchiesta sulla presunta corruzione in liguria, per cui è stato messo agli arresti domiciliari. “Non ho commesso alcun reato. Ora pe ...